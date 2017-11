Exportações do agronegócio crescem 40% em outubro

O agronegócio brasileiro segue comemorando bons números no campo da exportação. Em outubro, o crescimento foi de 39,9% sobre igual mês do ano anterior, atingindo US$ 8,02 bilhões. Já as importações caíram 5,5%, chegando a US$ 1,14 bilhão. Com esse resultado, o setor destaca o aumento do superavit, passando de US$ 4,53 bilhões para US$ 6,89 bilhões.

Em outubro, os produtos de origem vegetal representaram 78,1% do volume do agronegócio exportado no mês, somando US$ 6,27 bilhões, e os origem animal somaram US$ 1,75 bilhão. O complexo de soja liderou as exportações de vegetais, com destaque para o grão, cujas vendas atingiram US$ 939,26 milhões.

As carnes ocuparam a segunda posição no ranking, com US$ 1,42 bilhão, se destacando as de frango (US$ 623,78 milhões (+ 24,4%, em 12 meses) e bovina, com US$ 601,65 milhões (+38,1%). As vendas de carne de frango e bovina in natura foram recordes, em quantidade, com 335,24 mil toneladas e 119,08 mil toneladas, respectivamente. Mas houve queda nas vendas de carne suína (-7,8%; caindo para US$ 134,35 milhões) e carne de peru (-19,5%; para US$ 25,30 milhões).

A Ásia continua sendo o principal comprador dos produtos agrobrasileiros. Somente em outubro foram US$ 3,30 bilhões, um aumento de 56,5%. Com isso, foi ampliado a participação da região no total das exportações, de 36,8% para 41,1%.

Acumulado do ano

No acumulado do ano, considerando o período de janeiro a outubro, o volume embarcado aumentou 12,2% em comparação com o mesmo período de 2016, chegando a US$ 82 bilhões.

As importações também cresceram, passando de US$ 10,99 bilhões entre janeiro e outubro de 2016 para US$ 11,82 bilhões entre janeiro e outubro de 2017 (+7,6%).