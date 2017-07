Fechamento de lojas desacelera em Mato Grosso do Sul

O número de estabelecimentos comerciais fechados em Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre de 2017 diminuiu comparado ao mesmo período do ano passado. É o que aponta o estado da Confederação Nacional do Comércio (CNC) sobre o saldo de aberturas e fechamento de lojas.

De acordo com a pesquisa, Mato Grosso do Sul registrou um saldo negativo de 113. Apesar do resultado negativo, o número é menor do que o registrado no primeiro trimestre de 2016, quando o saldo foi de 633 lojas fechadas.

No ranking nacional dos resultados com menores índices, Mato Grosso do Sul ficou em 9º lugar. Em relação aos demais estados, o maior saldo negativo foi registrado em São Paulo, de -2497 e o menor, no Acre, de -1 empresa.

Os dados apontam uma melhora gradual na comparação aos quatro trimestres de 2016. No segundo trimestre o índice foi de 464 fechamentos, no terceiro, 405, e no quarto, 264. “Apesar do resultado negativo, observamos indícios de uma recuperação lenta, mas gradativa. Mato Grosso do Sul também foi o estado do Centro-Oeste que registrou o menor saldo negativo”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

Campo Grande

No primeiro trimestre deste ano, no quadrilátero central de Campo Grande, entre as ruas Rui Barbosa e Calógeras, e as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso, foram contabilizados 200 estabelecimentos comerciais fechados, de acordo levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).