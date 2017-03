Fevereiro é o terceiro mês consecutivo a registrar queda no Índice de Negativação do Comércio

O Índice de Negativação do Comércio (INC) apurado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) encerrou o mês de fevereiro em 24 pontos, quatro abaixo do indicador de janeiro, registrando queda pelo terceiro mês consecutivo. “Esse dado é de extrema relevância porque é o mais baixo indicador para o mês desde 2013, repetindo o comportamento registrado em janeiro. Colaboram para esse comportamento as incertezas derivadas do baixo desempenho da economia com consequente redução do consumo e, em especial, uma alta taxa de desemprego”, analisa o economista-chefe da ACICG, Normann Kallmus.



O Índice de Recuperação do Comércio (IRC), no gráfico representado pela linha verde, em fevereiro de 2017 foi de 47, contra 53 em janeiro. Kallmus explica que, até o mês setembro de 2016, a manutenção do nível de IRC num padrão confortavelmente superior ao do Índice de Negativação indicava que as famílias estavam recuperando o equilíbrio econômico. “Em outubro e novembro esses indicadores praticamente se equivaliam, mas em dezembro voltaram a melhorar os indicadores de recuperação, que, provavelmente, em razão do esgotamento da capacidade das famílias em manter o resgate de títulos inadimplidos, voltaram a se reduzir em janeiro e fevereiro”.



As notificações emitidas totalizaram 4.967 (4.835 CPF e 132 CNPJ), registrando um decréscimo de 14% em relação a janeiro. “Verificamos uma redução dos títulos em estoque (266). A importância de acompanhar o comportamento desses indicadores (IRC e INC), reside no fato de que são essenciais para determinar a liquidez das famílias, indicando se existem condições creditícias para uma retomada dos níveis de atividade pré-crise”, finaliza o economista.