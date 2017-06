FGTS é usado para pagamento de casa própria, aponta pesquisa do IPF

Em Mato Grosso do Sul, 25% dos consumidores que estão recebendo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) afirmaram que vão pagar contas. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS

“Os dados reforçam um cenário favorável de resgate do poder econômico das famílias, já que as respostas sugerem que, entre as que vão pagar contas, afirmam que vão quitar dívidas relacionadas à prestação da casa própria”, explica a economista do IPF MS, Daniela Dias.

A economista lembra que, de acordo com a última divulgação da CNC o endividamento já reduziu praticamente 6 pontos percentuais. “São mais de 10 mil pessoas somente de Campo Grande que quitaram as contas em atraso e, aproximadamente, 5 mil deixaram de fazer parte da lista de inadimplentes. São os primeiros reflexos positivos do FGTS”, explica.

A pesquisa ainda aponta que 23% dos consumidores que receberam o beneficio pretendem fazer novas compras. Daniela destaca que a intenção de consumo deve movimentar o mercado da construção civil. “Também vislumbramos uma reação nas vendas de produtos do segmento da construção, já que – entre as que pretendem fazer novas aquisições – muitas afirmam que vão investir em reformas, consertos, equipamentos de construção.”

Apensar da pesquisa apontar a intenção de pagamento de dividas e novas compras a maior partes dos beneficiados ainda não sabem o que vão fazer. De acordo com a sondagem 53% dos consumidores que estão recebendo o FGTS das contas inativas ainda não decidiram como vão aplicar esse dinheiro extra.

Em Mato Grosso do Sul são previstos R$ 564 milhões em resgate das contas inativas do FGTS e, segundo a Caixa Econômica Federal já foram liberados 26% do total. “Acreditamos que as próximas datas comemorativas terão um dinamismo diferenciado diante do recebimento do FGTS e que o segundo semestre tende a ser mais positivo para a economia do Estado”, pondera Daniela.

O levantamento foi feito em 10 municípios do Estado entre os dias 29 de maio e 9 de junho. Os municípios pesquisados foram Aparecida do Taboado, Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Ladário, Nova Andradina, Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã. Assim sendo, haverá um resgate em dívidas de R$ 147,18 milhões e uma movimentação no comércio de R$ 113,45 milhões.