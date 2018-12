A variação depende da forma de pagamento, da marca do produto e ainda se há utilização do serviço de entrega

O gás de cozinha na capital, apresentou oscilação de valor de até 31% . A variação depende da forma de pagamento, da marca do produto e ainda se há utilização do serviço de entrega.

De acordo com pesquisa divulgada pelo Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), os preços variam entre R$ 59,9,00 e R$ 86,00 (marcas diferentes), dentre os 26 estabelecimentos visitados na capital de 16 a 29 de outubro de 2018.

Alguns estabelecimentos mantiveram o preço do gás independentemente da forma de pagamento e se o cliente optou pelo serviço de entrega. No entanto, o preço era mais caro ou mais barato conforme a marca do botijão, com exceção de alguns locais.

Segundo o levantamento do Procon Estadual, o botijão de 13 Kg mais caro era vendido por R$ 86,00 para pagamento com cartão de crédito e com utilização do serviço de entrega. Já o mais barato, de outra marca, podia ser comprado por R$ 59,90, pagando com dinheiro ou cartão de débito e retirando o produto no próprio estabelecimento. Foram pesquisadas cinco marcas.