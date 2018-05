Geração de empregos na indústria registra saldo positivo pelo quarto mês seguido

Conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems o setor já acumula saldo positivo de 1.495 vagas de emprego de janeiro a abril deste ano. O saldo positivo de trabalho é resultado das 19.975 contratações feitas no primeiro quadrimestre deste ano contra as 18.480 demissões realizadas no período avaliado. O setor industrial de Mato Grosso do Sul é composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, os números são a consolidação da retomada do crescimento do setor no Estado. “Nós, como representantes e defensores do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, ficamos felizes em divulgar que a geração de emprego no nosso Estado já é uma realidade. Neste ano, já são 1.495 novos postos de trabalho gerados pela indústria nos municípios de Campo Grande, Aparecida do Taboado, Maracaju, Rio Brilhante, Eldorado, Água Clara, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul, Deodápolis, Costa Rica. Essa é a força da indústria”, pontuou.

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, detalha que, de janeiro a abril deste ano, os maiores saldos no ano foram para os segmentos da indústria química (+932), indústria da construção (+377), indústria metalúrgica (+226) e indústria da madeira e do mobiliário (+165). No entanto, nos últimos 12 meses, o saldo continua negativo em 5.508 em razão das 56.911 contratações e 62.419 demissões.

Ele explica que, com esse saldo positivo, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou o mês de abril de 2018 com 121.501 trabalhadores empregados, indicando aumento de 0,43% em relação a março, quando o contingente ficou em 120.976 funcionários. “Atualmente a atividade industrial responde por 19,1% de todo o emprego formal existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços que emprega 193.683 trabalhadores com participação equivalente a 30,5%, Comércio com 125.259 empregados ou 19,7% e Administração Pública com 122.468 empregados ou 19,3%”, informou.