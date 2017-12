Ibovespa fecha em alta no último pregão do ano

O Ibovespa, principal índice da B3, antiga BM&F-Bovespa, fechou em alta o último pregão de 2017. O índice da bolsa paulista terminou o dia desta quarta-feira (28) com valorização de 0,43%, aos 76.402,08 pontos. No ano, o índice teve elevação de 26,8%.

As ações que mais se valorizaram hoje foram as da Eletrobras ON (5,22%), da Qualicorp ON (4,91%) e da Eletrobras PNB (4,61%). As maiores quedas foram da Estacio Partonon (-3,13%), WEG ON (-2,35%), e Hypermarcas ON (-1,91%).

O dólar fechou o dia custando R$ 3,31, uma alta de 0,09% em comparação ao dia anterior. No acumulado do ano, a moeda teve valorização de 1,95%.