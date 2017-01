IEL certificará em abril 27 empresas no Programa de Qualificação de Fornecedores

O Programa IEL de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (PQF) certificará 27 empresas, com sede na região de Três Lagoas (MS), no dia 27 de abril. De acordo com o superintendente do IEL, José Fernando Amaral, o evento de certificação é um marco importante para o setor industrial da região, que passa a contar com um número expressivo de fornecedores qualificados.

“Definimos a data do evento durante a primeira reunião do Comitê Gestor do PQF em 2017, realizada em 18 de janeiro, no novo Sesi de Três Lagoas. As empresas que serão certificadas aderiram ao programa em maio de 2016 e passarão por auditoria até o próximo mês de março”, explicou José Fernando Amaral.

Ainda durante a reunião do Comitê Gestor, foi anunciada a adesão de uma nova empresa-âncora, a Bemis Latin America, fábrica de embalagens plásticas, e a indústria de calçados infantis Klin está em fase de análise da proposta.

“Isso consolida o PQF na região de Três Lagoas, principal polo industrial do Estado, e reforça a importância da qualificação de fornecedores para o desenvolvimento da economia local”, declarou o coordenador da Unidade de Desenvolvimento Empresarial do IEL, Hugo Bittar.

Participaram da reunião do Comitê Gestor do PQF representantes do IEL, do Sesi, do Sebrae, das prefeituras de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, e das empresas Fibria, Bemis e Klin.

Ribas do Rio Pardo

Ainda no dia 18 de janeiro, a equipe do IEL reuniu-se com o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura (PMDB), e com o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM) para tratar da adesão da Prefeitura ao Programa de Estágio e ao PQF. “Quero colocar o nosso município no mapa das grandes indústrias da região e, por isso, estamos aderindo ao Programa. Espero que o PQF possa ser essa ferramenta, contribuindo para o desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo”, declarou.

Leia mais no site www.fiems.com.br ou pelo link http://www.fiems.com.br/noticias/iel-certificara-em-abril-27-empresas-no-programa-de-qualificacao-de-fornecedores/22861