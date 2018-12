O Índice Geral de Desempenho Industrial (IGDI) de Mato Grosso do Sul, que foi criado pelo Radar Industrial da Fiems e é calculado com base nas pesquisas de Confiança e Sondagem Industrial, foi positivo em outubro, sendo o quinto mês consecutivo em que fica acima da linha divisória dos 50 pontos. Em outubro, o Índice alcançou 54,8 pontos, indicando um aumento de 1,8 ponto percentual comparado com o mês de setembro.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, as variáveis de avaliação apresentaram o seguinte desempenho na passagem entre os dois meses: aumento na participação das empresas com produção estável ou crescente e na utilização da capacidade instalada, com expansões de 7,6 e 1 ponto percentual, respectivamente. Elevações de 1,8 e 4,9 pontos nos índices de confiança e intenção de investimentos. “Além disso, há o registro de queda de 6,7 pontos percentuais na participação das empresas que contrataram”, informou.

Ele ressalta que, no comparativo com o mesmo mês de 2017, quatro das cinco variáveis apresentaram resultados inferiores, o que sugere uma redução no ritmo de expansão quando comparado com o mesmo intervalo do ano passado. “Condição que pode estar associada a eventos que impactaram fortemente o ambiente produtivo ao longo deste ano, como a greve dos caminhoneiros, o aumento dos combustíveis e, claro, as eleições”, relatou.

Ezequiel Resende pontua que, mesmo assim, com todos os resultados consolidados o IGDI continuou acima dos 50 pontos, lembrando que o Índice é considerado negativo quando fica abaixo dos 50 pontos. “Na média geral, o desempenho em outubro foi positivo, segundo a percepção dos empresários respondentes”, explicou.