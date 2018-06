Inflação oficial marca 0,40% em maio, afirma IBGE

No mês, IPCA foi pressionado pela alta nos preços de alimentação, habitação e transportes

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, avançou 0,40% em maio e atingiu 1,33% no acumulado deste ano, o menor patamar para o mês nessa base de comparação desde a criação do Plano Real, nos anos 1990. Os dados foram divulgados na sexta-feira (8), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 2,86%, um pouco abaixo dos parâmetros perseguidos pelo Banco Central, que permite uma taxa inflacionária entre 3% e 6% no ano.

Causas

O aumento nos preços de alimentação, habitação e transportes causaram os principais efeitos inflacionários, isto é, contribuíram para aumentar a inflação em maio.

No entanto, a expectativa é de que esses aumentos pontuais não afetem a inflação ao longo de 2018. Especialistas do mercado financeiro esperam que o IPCA encerre o ano em 3,65%, dentro da tolerância prevista pelo regime de metas da inflação perseguido pelo Banco Central.