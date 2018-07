Inflação subiu 0,21% em junho na capital

O Índice de Preços ao Consumidor de Campo Grande (IPC/CG) de junho, que representa a inflação da capital, fechou o mês em 1,17%, de acordo com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais (Nepes) da Uniderp. O indicador é superior à taxa de maio (0,21%) e é o maior da série histórica do Nepes já registrado para junho, desde o ano de 1996, quando foi de 1,57%.

Na avaliação do coordenador do Nepes/Uniderp, Celso Correia de Souza, o mês de junho é, tradicionalmente, um período de inflações muito baixas, mas a greve dos caminhoneiros - que começou no final de maio - fez com que a inflação atingisse um alto patamar, afetando, principalmente, o grupo Alimentação, que fechou junho com uma alta de 3,22%, totalmente atípica para esse período.

"Já não se pode dizer que a inflação acumulada de Campo Grande fechará o ano de 2018 com índice abaixo dos 4,5%, considerado o centro da meta de inflação do Conselho Monetário Nacional (CMN), como era esperado antes da greve dos caminhoneiros. O país sofreu esse impacto da paralisação que, certamente, ainda terá reflexos na inflação dos próximos meses. Além disso, outro problema que pode transcorrer ao longo do ano e influenciar no aumento inflacionário, principalmente, relativo ao grupo de Alimentação, é que a safra agrícola de grãos do biênio 2017/2018 será 7% menor que a anterior, podendo atrapalhar a regulação dos preços de produtos alimentícios", explica o pesquisador. O alto valor do dólar que, a longo prazo, pode causar inflação devido aos produtos importados como trigo, máquinas de alta precisão, eletroeletrônicos e gasolina, também são elencados por Celso Correia.

O resultado elevado em junho foi reflexo, também, da alta no grupo habitação, que teve índice de 1,81% e peso de 0,58% para o cálculo do indicador mensal. Os outros três grupos do IPC/CG apresentaram deflações e ajudaram a segurar que a elevação da inflação de junho fosse ainda maior. Foram eles: transportes (-0,56%), despesas pessoais (-0,44%) e vestuário (- 0,54%).

No acumulado de 2018, ou seja, o total de seis meses, a inflação passou para 2,10%, um índice já muito próximo de 2,25%, que é a metade do centro da meta do CMN para o ano todo. "Não dá para afirmar que a inflação neste ano de 2018 ficará abaixo dessa meta de 4,5%, como aconteceu no ano passado, ano de 2017, em que a inflação anual foi de 2,60%", complementa Celso. No acumulado dos 12 meses, a taxa ficou em 3,43%.

Maiores e menores contribuições

Os 10 "vilões" da inflação, em junho:

• Gasolina, com inflação de 7,39% e contribuição de 0,31%;

• Energia elétrica, com inflação de 4,39% e contribuição de 0,25%;

• Gás em botijão, com inflação de 8,77% e participação de 0,22%;

• Batata, com variação de 50,34% e colaboração de 0,13%;

• Leite pasteurizado, com acréscimo de 9,34% e contribuição de 0,10%;

• Pilha, com variação de 22,32% e colaboração de 0,05%;

• Acém, com acréscimo de 5,92% e contribuição de 0,05%;

• Papelaria, com reajuste de 4,85% e participação de 0,05%;

• Costela, com elevação de 7,96% e colaboração de 0,04%.

• Alcatra, com acréscimo de 3,29% e contribuição de 0,04%;

Já os 10 itens que auxiliaram a reter a inflação, com contribuições negativas foram:

• Diesel, com deflação de - 9,54% e contribuição de - 0,35%;

• Etanol, com redução de - 1,64% e colaboração de - 0,04%;

• Cinema, com decréscimo de - 6,68% e contribuição de - 0,04%;

• Calça comprida feminina, com baixa de - 3,84% e colaboração de - 0,02%;

• Paleta, com queda de - 7,36% e participação de - 0,02%;

• Bebidas não alcoólicas, com redução de - 2,06% e contribuição de - 0,02%;

• Blusa, com decréscimo de - 2,02% e colaboração de - 0,02%;

• Absorvente higiênico, com queda de - 7,60% e participação de - 0,02%;

• Short e bermuda masculina, com diminuição de - 3,08% e participação de - 0,02%;

• Sapato feminino, com baixa de - 3,45% e contribuição de - 0,02%.