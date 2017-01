IPC-S registra alta e fica em 0,50% na primeira semana do ano

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) apresentou variação de 0,50% na primeira semana do ano, com alta de 0,17 ponto percentual em relação à semana anterior. Os dados são da pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Quatro das oito classes de despesas do índice tiveram alta em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo habitação (-0,67% para -0,28%). Dentro desse grupo, a eletricidade residencial passou de -5,87% para -3,96%.

Também registraram alta os conjuntos alimentação (0,44% para 0,75%), transportes (0,78% para 0,96%) e comunicação (0,25% para 0,36%). Nessas classes de despesa, destacaram-se os itens carnes bovinas (0,15% para 1,08%), tarifa de ônibus urbano (0,04% para 0,68%) e tarifa de telefone móvel (0,03% para 0,30%), respectivamente.

Tiveram decréscimo os grupos: vestuário (0,73% para 0,27%), saúde e cuidados pessoais (0,71% para 0,66%), educação, leitura e recreação (0,95% para 0,78%) e despesas diversas (1,50% para 1,24%). Nessas classes de despesa, as maiores contribuições foram dos itens: roupas (0,95% para 0,29%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,94% para 0,75%), passagem aérea (18,04% para -6,51%) e cigarros (3,31% para 2,51%), respectivamente.