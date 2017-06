JBS vende operações na Argentina, Paraguai e Uruguai

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (6), a JBS informou que vendeu as ações de suas subsidiárias com operações de carne bovina na Argentina, no Paraguai e no Uruguai pelo preço total de R$ 300 milhões. As compradoras foram a Pul Argentina S.A., Frigomerc S.A. e Pulsa S.A., sociedades controladas pela Minerva (BEEF3).

A JBS afirmou que o “preço está sujeito a um ajuste em valor equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o endividamento de longo prazo das sociedades na data de fechamento, cujo valor estimado em 31 de março de 2017 era positivo em aproximadamente US$40 milhões”.

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da JBS e está condicionada a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

A JBS pretende utilizar os recursos obtidos com a transação para diminuir sua alavancagem financeira.