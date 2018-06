Levantamento aponta crescimento no número de jovens empreendedores na capital

Levantamento realizado pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em todo o Brasil, em parceria com o Sistema Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), mostrou que houve um crescimento no número de jovens empreendedores em 2017.

Segundo os dados apresentados na última semana, 15,7 milhões de jovens estão levantando informações para ter um negócio ou já possuem empresa com até três anos e meio de atividade, um aumento de 7%, na participação relativa, na comparação com 2016.

Campo Grande tem seguido essa tendência. De acordo com informações do portal do empreendedor, do Sebrae, até o início do mês de junho, pouco mais de 42 mil pessoas tinham solicitado a abertura de empresa na modalidade Microempreendedor Individual (MEI) em Campo Grande, desse total, 10.087 eram jovens entre 18 e 30 anos.

O número de empresas existentes somente em Campo Grande em outras modalidades, de acordo com a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems), ultrapassa 79 mil.