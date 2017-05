Mais de 75 mil mulheres foram contratadas em Mato Grosso do Sul no último ano

Apesar da desigualdade entre homem e mulher no mercado de trabalho, em Mato Grosso do Sul mais de 75 mil mulheres foram contratadas em 2016. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Durante o ano passado, 75.759 de mulheres admitidas em Mato Grosso do Sul, o setor que mais contratou mulheres foi o de Serviços (35.724), seguido do setor de Comércio (24.486) e o de Indústria de Transformação (9.841).

Segundo o psicólogo Jorge Luiz de Paula, do setor de Psicologia do Trabalho da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), as mulheres procuram focar cada vez mais em suas qualidades. “O fator escolaridade influencia muito na inserção no mercado de trabalho, além de que, por possuírem maior sensibilidade, as mulheres sabem ouvir, tem a intuição feminina como fator determinante na tomada de decisões, enfim, fatores fundamentais para quem deseja se manter no mercado de trabalho”, afirma.

Portanto, algumas das saídas apontadas pelos estudiosos seriam: educar para a diversidade, reconhecer diferentes demandas e estabelecer parcerias entre instituições públicas, privadas e não-governamentais na promoção da garantia de direitos que são elementos essenciais para a configuração de uma sociedade democrática construída por todos.