Mato Grosso do Sul abriu 489 empresas em setembro, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). O setor de Serviços continua em destaque, sendo a principal atividade na abertura de empresas do Estado e representando 61% das constituídas no nono mês do ano.

Os números do órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), mostram ainda que o setor de Comércio representa 34% das novas empresas e a Indústria por 3,8%.

Em setembro foram alteradas 1.713 empresas e extintas outras 252. O valor elevado dos últimos meses é resultado da mudança de sistema da Junta Comercial, que passará a ser totalmente digital a partir de 1º de novembro.

“O registro 100% digital entra em vigor no dia 1º de novembro e a partir desta data não haverá mais circulação de papel na Junta Comercial, o que provocou uma corrida para regularização das empresas”, explica o diretor-presidente da Jucems, Augusto César Ferreira.

Ainda em setembro foram constituídas 99 novas filiais, 85 foram alteradas e 47 extintas. Campo Grande, Dourados e Três Lagoas se mantém como os municípios onde mais empresas foram abertas no mês passado.