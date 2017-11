Mato Grosso do Sul é o Estado com maior liberdade econômica, aponta pesquisa

Com a menor intervenção do Estado, Mato Grosso do Sulé o primeiro no ranking brasileiro, com o maior nível de liberdade econômica em 2015. É o que aponta o Índice de Liberdade Econômica publicado pelo Centro Mackenzie.

Baseado em um conjunto de dimensões que analisaram os gastos públicos, tributação e mercado de trabalho, Mato Grosso do Sul aparece na categoria dos estados mais livres, junto com outros cinco. Sendo São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Pará. O coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, Vladimir Fernandes Maciel, explica que o nível Brasil é muito ruim, mas com em nível de estados há uma grande diversidade dentro do país.

Para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o papel do Estado é promover o desenvolvimento, como melhoria da infraestrutura e logística de transportes.

"É função do Estado adotar políticas públicas que induzam o desenvolvimento, criem ambientes seguro e favorável aos investimentos da iniciativa privada, sem interferências na atividade econômica", destacou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, ressaltou o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

"Trabalhamos para evoluir economicamente o Estado, desburocratizando e facilitando a expansão dos negócios e atração de novos investimentos. Foi dessa forma que passamos a ser o melhor destino brasileiro dos investimentos”, afirmou o secretário.