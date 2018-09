Entre janeiro de julho de 2018, Mato Grosso do Sul se destaca entre os estados do Centro-Oeste que mais contratou recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) empresarial. São R$ 289 milhões destinados ao segmento, conforme os dados divulgados pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco).

O Estado fica a frente dos vizinhos Mato Grosso (R$ 225 milhões), Goiás (R$ 246 milhões) e Distrito Federal (R$ 106 milhões), que somados contrataram R$ 867 milhões no segmento empresarial. Porém o total é referente a 16% do montante de recursos disponibilizado para o Centro-Oeste.

Mais de 80% do recurso contratado entre janeiro e julho na região foi destinado ao segmento rural, onde Mato Grosso do Sul aparece com R$ 1,172 bilhão financiado, perdendo para Mato Grosso (R$ 1,552 bilhão) e Goiás (R$1,665 bilhão). O rural se destaca em todos os estados como o maior tomador de recursos do FCO.

Apesar do bom desempenho do setor empresarial em Mato Grosso do Sul, as contratações para esse segmento continuam interrompidas para ajuste do sistema por parte do banco. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que preside o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis (CEIF), do FCO , formalizou por ofício o pedido de agilidade na reabertura do sistema.

Diante da mudança da taxa de juros e o fator de localização, o banco pediu um prazo para adequar seus sistemas às novas regras. Porém, o período indisponível pode comprometer a aplicação dos R$ 2,4 bilhões disponíveis até o fim do ano.

A Sudeco informou na segunda-feira (27) que o prazo do Banco do Brasil é 30 de setembro para terminar os ajustes e liberar o sistema. A expectativa é de que esta data seja cumprida, já que existe demanda represada para ser atendida.

O relatório mostra ainda que dos 79 municípios, Mato Grosso do Sul já aplicou recursos em 78 deles e em sete meses de 2018 foram realizadas 5.109 operações de crédito, que somaram R$ 1,462 bilhão