As cotações apresentaram uma valorização média de 3% no acumulado do mês

Informações divulgadas no Boletim Casa Rural de Bovinocultura de Corte, elaborado pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, apontaram que as cotações do boi gordo registram, em Mato Grosso do Sul, uma valorização média de 3% no acumulado do mês de julho (2 a 27).

A arroba do boi gordo (à vista e livre de Funrural) passou de R$ 129,71 para R$ 132,84, no período verificado. A média de julho, de R$ 131,77, é 13% superior ao mesmo período de 2017, quando o boi gordo estava cotado a R$ 116,37 a arroba.

“O principal fundamento para esse quadro está ancorado na redução da oferta de boi gordo para abate”, explica a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

Com esse cenário, a analista acrescenta que a ponta compradora (frigoríficos) vem apresentando disponibilidade para pagar mais pela arroba. “Esse movimento de valorização terá sustentação e será mais intenso, a depender do comportamento da demanda. A proximidade do início de mês gera expectativa de aumento de demanda, o que por sua vez pode contribuir para melhora nos preços do setor”.