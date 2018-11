O presidente eleito, Jair Bolsonaro, quer privatizar a BR Distribuidora, unidade de distribuição controlada pela Petrobras, disse o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, em videoconferência com investidores e executivos em Nova York na última terça-feira (13).

No segundo semestre do ano passado, a Petrobras, então sob a presidência de Pedro Parente, colocou a BR Distribuidora no plano de desinvestimento da companhia.

Após meses de estudo, a estatal decidiu fazer um oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação, realizada em dezembro do ano passado, foi a maior desde 2013, levantando R$ 5 bilhões com a venda de parte dos papéis.

Com a operação, a Petrobras se desfez de 28,75% das ações da subsidiária, que passaram a ser negociadas no Novo Mercado, principal segmento da Bolsa de Valores de São Paulo (a B3). O negócio fez parte do plano de desinvestimentos de US$ 21 bilhões para o biênio 2017-2018.