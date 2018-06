MS supera números do ano passado na geração de empregos

Foram gerados em Mato Grosso do Sul, de janeiro a maio de 2018, 1.503 empregos a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Nos cinco primeiros meses deste ano, o saldo acumulado de criação de vagas com carteira assinada no estado foi de 5.524, comparando com os 4.021 criadas no mesmo período de 2017.

O resultado representa um aumento de 37,3% na geração de emprego em Mato grosso do Sul, segundo os dados da Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho no mês de maio, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O resultado isolado no mês de maio de 2018, de acordo com os dados da Carta de Conjuntura extraídos do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged-MTE), indica que foram fechados 287 empregos formais no estado. Os setores que mais fecharam vagas foram o da Agropecuária (380 vagas) e da Indústria (231 vagas) em maio. No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul apresentou uma redução de 5.058 empregos formais.

Campo Grande apresentou melhor resultado com geração de 1.453 novos postos de trabalho, seguido de Sonora com 553 novas oportunidades. Os piores resultados verificados para Cassilândia, com destruição de 464 empregos formais e Três Lagoas com redução de 408 empregos formais.