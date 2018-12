IBGE coloca cinco cidades de MS entre os 100 municípios com maior produto interno do Brasil

Dentre os 100 municípios do país com maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita, Mato Grosso do Sul tem cinco municípios na lista, sendo que a segunda posição no ranking nacional vem do estado: Selvíria. As informações são do levantamento PIB dos Municípios de 2016, divulgado na sexta-feira (14) pelo IBGE.

Com população estimada de 6.469 habitantes, no ano de 2016, Selvíria alcançou renda estimada por pessoa de R$ 306.138,63, perdendo apenas para Paulínia (SP) com R$ 314.637,69. A pesquisa aponta que na época do levantamento a economia da cidade era baseada na energia hidrelétrica, com a Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira.

Mas o município ainda contabiliza uma das maiores áreas plantadas de eucalipto do estado, com 110 mil hectares (segundo dados de 2017 do IBGE) e graças a benefícios fiscais concedidos pelo Estado vem atraindo novas indústrias nos últimos anos.

O município deve alcançar o topo do ranking em breve com os investimentos anunciados na produção de tilápias, com a Tilibras, produção de artigos para pets, com a Kelco, e a usina termelétrica Onça Pintada. "O município tem recebido investimentos importantes e desponta como um município com grande potencial para os próximos anos", afirma o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck.

Os outros municípios do estado que estão entre os maiores do Brasil em renda per capita são: Paraíso das Águas (R$ 92.163,92), Três Lagoas (R$ 79.911,85), Água Clara (R$ 75.878.35) e Costa Rica (R$ 75.311,86).

PIB municípios

Entre os 100 municípios do País com maior PIB, Campo Grande ocupa o 28º lugar na lista, com R$ 25,4 bilhões, o que representa uma participação de 0,41% no PIB nacional. A segunda cidade é Três Lagoas, que vem recebendo novas indústrias com incentivo fiscal estadual, e ficou em 99º na lista (R$ 9,2 bilhões).

Agropecuária e Indústria

Mato Grosso do Sul aparece em destaque na agropecuária, com 14 municípios entre as maiores cidades do País com valores adicionados bruto no setor. Rio Brilhante é o primeiro da lista, com R$ 857,5 milhões, sendo destaque na plantação de cana-de-açúcar. Em seguida vem Maracaju (R$ 726,9 milhões) com produção de soja e milho.

Na indústria, dois municípios do estado aparecem no ranking nacional: Três Lagoas ocupa o 35º lugar, com valor adicionado bruto de cerca de R$ 5,2 bilhões, e Campo Grande (50º lugar), com R$ 3,8 bilhões. A capital também apresenta números positivos em relação ao valor adicionado bruto dos serviços (R$ 12, bilhões) e dos setores de administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social (R$ 4,9 bilhões).