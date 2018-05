MS tem segundo menor índice de desocupação do país

Mato Grosso do Sul é o segundo Estado com o menor índice de desocupação do País, pelo segundo trimestre, aponta dados do IBGE. A informação da pesquisa mostra a força dos pequenos negócios na economia regional e a preservação da geração de emprego e renda.

Segundo dados da Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) fornecidos pela equipe econômica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), entre janeiro e março de 2018 o Estado apresentou taxa de desocupação de 8,4%, atrás apenas de Santa Catarina com 6,5%, e abaixo da taxa de desocupação brasileira, em 13,1%.

Se comparado ao mesmo trimestre em 2017, houve crescimento de pessoal ocupado nos setores de Comércio (9,2%), Transporte e Armazenagem (8,4%) e Agropecuária (8,0%). Mas o Comércio ainda é o que concentra o maior número de postos de trabalho com 257 mil pessoas ocupadas seguido pela Administração Pública com 215 mil pessoas ocupadas.

Os empregos formais gerados pelo setor privado são maioria e somam 457 mil, enquanto que no setor público são 174 mil.