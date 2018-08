A Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem (CBMAE) da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) realizam de 27 a 31 de agosto, o Mutirão da Conciliação e Mediação Empresarial 2018. O atendimento acontecerá na Rua 15 de novembro, n. 390, no centro de Campo Grande.

A finalidade do Mutirão é auxiliar micro e pequenas empresas e a população campo-grandense a solucionarem pendências financeiras.

“A conciliação é uma forma de solução rápida, eficiente e econômica de resolver conflitos extrajudiciais e também ajuizados, pois acontece sem a participação de advogados e oferece total segurança jurídica. Nesse método, um conciliador tem a função de aproximar as partes envolvidas para negociarem diretamente a solução de suas divergências, com neutralidade e imparcialidade. Nosso objetivo é promover a pacificação social e contribuir para reduzir o número de processos. As partes acabam mantendo o relacionamento, o que na maioria das vezes não acontece em um processo judicial”, explica Roberto Oshiro, presidente da CBMAE.

As empresas interessadas em participar convidando seus clientes inadimplentes para a conciliação durante o evento, devem relacionar as pendências com seus clientes e entrar em contato com a ACICG pelo telefone (67) 3312-5063.