Na Capital, intenção de consumo das famílias reage pelo segundo mês consecutivo

A intenção de consumo da familias campo-grandeses registrou aumento de mais de 3%. É o que aponta o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande, levantado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

De acordo com o levantamento, em junho, o ICF foi de 82,7 pontos, um aumento de 3,41% em relação ao mês anterior ( 76,9 pontos). O aumento é ainda maior quando comparado com junho do ano passado, que foi de 68,6 pontos (20,83%).

“De certa forma, o primeiro semestre deste ano foi ligeiramente melhor do que o do ano passado”, explica o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.

A intenção de consumo das famílias está melhorando aos poucos, afirma a economista do IPF, Daniela Dias. “Os índices que compõem esse indicador estão reagindo: os consumidores estão pagando dívidas, alguns comprando bens duráveis, e os comerciantes estão com promoções. Acreditamos que a liberação do FGTS pode te impulsionado momentaneamente nossa economia, mesmo com o indicador de emprego atual instável.”