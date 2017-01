No primeiro mês do ano, intenção de consumo volta a cair

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) em Campo Grande voltou a cair neste mês de janeiro frente a dezembro, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De 80,6 pontos, voltou ao patamar de 79,2 pontos.

“Essa queda já era prevista para o mês de janeiro, um período posterior ao natal e marcado pelo pagamento de dívidas, apesar disso, esse índice está bem acima daquele registrado em janeiro de 2016, fato que confirma os indícios de uma recuperação gradativa, ainda que não satisfatória, neste sentido, pode-se dizer que IPF tem indicado o sentido correto de suas projeções realizadas no ano anterior”, explica o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

De um modo geral, em janeiro as pessoas mostraram propensão à compra dos chamados bens duráveis para a casa, como eletrodomésticos, TV, som, etc, mas consideram que o acesso ao crédito ficou mais difícil e estão mais inseguras em relação ao emprego atual. Cabe ressaltar que esse acesso ao crédito tenderá a ter uma discreta melhoria, diante da redução da taxa SELIC, que é a referência para as demais taxas de juros.