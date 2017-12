Para empresários da Capital, Black Friday movimentou o comércio

Para mais de 70% dos empresários de Campo Grande, os resultados da Black Friday "foram bons". É o que aponta o levantamento do IPF MS. A economista do IPF MS, Daniela Dias, explica que a Black Friday tem a finalidade de promover a redução de estoques e de atrair clientes.

Segundo Daniela, as expectativas para o Natal são positivas, ao se considerar um aumento no gasto médio com comemoração de natal, em relação ao ano passado, de 66,76%, uma inversão de cenários, em função de uma alteração no comportamento do consumidor, consumidor este que passou a julgar como mais relevantes as confraternizações.

Segundo a pesquisa, 48,15% acreditam que a Black Friday deve continuar ocorrendo no final do mês de novembro e 51,85% sugeriram que outra data poderia ser considerada, diante das possíveis interferências negativas sobre as vendas de Natal.

“Essa percepção do desempenho do comércio é importante ferramenta de demonstração de resultados e de expectativas de vendas para os próximos meses, ainda mais com a proximidade do Natal”, conta o presidente do Sistema Fecomércio, Edison Araújo.

A pesquisa ouviu 90 empresários do Shopping Pátio Central, Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Norte Sul Plaza e Comper Jardim dos Estados entre os dias 4 e 8 de dezembro.