O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (17) que pretende horizontalizar os impostos, acabando com isenções e subsídios, contando inclusive verbas do Sistema S, que deve sofrer redução em torno de 30%, podendo chegar a 50% dos repasses.

Guedes disse sobre o corte de verbas no evento de encerramento das atividades de 2018, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que tinha como platéia, empresários. “É a contribuição! Como vamos pedir o sacrifício do outro sem dar o nosso?”, questionou.

O futuro ministro disse que também é necessário fazer uma reforma do estado e garantir um novo eixo de governabilidade, com a retomada do pacto federativo, e “corrigir a hipertrofia do governo federal”. “Nós queremos recompor o federalismo, descentralizar recursos para os estados e municípios. Levem os recursos, levem as atribuições”, disparou.