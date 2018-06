Pavimentações em municípios chegam a R$ 2,8 milhões em licitações

O Governo do estado divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18), três resultados de licitações que totalizam investimentos de R$ 2,8 milhões, além de lançar um nova licitação para Deodápolis.

Entre os municípios beneficiados com os resultados de licitações estão Nova Andradina, Mundo Novo e Ivinhema que serão contempladas com obras de pavimentação e drenagem. A cidade de Nova Andradina vai receber investimentos de R$ 1.248.888,93.

Já a licitação lançada para Deodápolis prevê a pavimentação e drenagem na rua José Crispiniano da Rocha e, segundo a Agesul, está orçada em R$ 822.853,59.

Confira aqui a publicação http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9677_18_06_2018 nas páginas 41 e 42.