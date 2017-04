Os pedidos de falência caíram 9,9% em todo o país no acumulado dos três primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2016. A informação foi dada hoje (5), em São Paulo, pela Boa Vista - Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Em março, houve queda de 5,2% na comparação com o ano anterior.

Segundo a pesquisa, as falências decretadas no trimestre subiram 7,6%. Na comparação com março de 2016, houve alta de 6,9%. Os pedidos de recuperação judicial apresentaram queda de 15,2% em três meses e alta de 14,6% em relação a março do ano passado. As recuperações judiciais acusaram elevação de 10,2% e aumento de 22,2% em relação a março de 2016.

As pequenas empresas foram as mais afetadas porque responderam por 88% dos pedidos de falências e 92% das falências decretadas no trimestre. Nos pedidos de recuperação judicial e nas recuperações judiciais deferidas, as pequenas empresas representaram 93% do total de casos.

Indústrias e serviços lideram falências

Entre os setores da economia, no trimestre a indústria teve o maior percentual de pedidos de falência (39%), seguida do setor de serviços (35%) e do comércio (26%). Em relação ao mesmo período do ano anterior, o setor industrial anotou queda de 15%, o comércio diminuiu em 15,6% e o setor de serviços caiu 21%.

A avaliação dos pesquisadores é que, passado o período de intensa retração da atividade econômica, redução do consumo, restrição e encarecimento do crédito, as empresas passam a esboçar sinais mais sólidos de recuperação.