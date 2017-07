Pelo segundo mês, confiança do empresário campo-grandense segue negativa no mês de julho

Em julho, pelo segundo mês consecutivo, a confiança do empresário segue negativa. A Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta nova queda no Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande. Os números apontam uma pequena retração, foram registrados 110,3 pontos em julho, quando em junho o índice de confiança foi de 111,9 pontos.

“Ainda sentimos o reflexo do cenário econômico e político do País. Mas acreditamos que até o fim do ano vamos começar a perceber um índice de confiança maior”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

A expectativa é positiva em alguns setores, principalmente entre os empresários do segmento de duráveis. Em relação à percepção em relação às condições da própria empresa, a maioria dos empresários (47,3%) acredita que melhorou pouco, mesma avaliação da expectativa para a economia brasileira (53%).

Os empresários já mencionam melhora no nível de investimentos, assim como o indicador de contratação de funcionários, a maioria aponta a expectativa de contratação, ainda que em pequeno número (45,6%).