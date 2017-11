Pelo terceiro mês consecutivo, produção industrial de Mato Grosso do Sul cresce

A produção de industrial de Mato Grosso do Sul registrou crescimento pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com a Sondagem Industrial realizada pelo Radar Industrial da Fiems. Em setembro deste ano o índice de evolução da produção industrial marcou 51,7 pontos.

A Sondagem Industrial foi realizada junto a 84 empresas, sendo 39 pequenas, 35 médias e 10 grandes no período de coleta de 2 a 17 de outubro de 2017.

Para 35,7% dos respondentes, a utilização da capacidade instalada esteve abaixo do usual para o mês de setembro, enquanto em agosto esse número era de 30,7%. Essa piora se refletiu do índice de avaliação do uso da capacidade instalada, com o resultado alcançando 44,6 pontos contra 47,3 no mês anterior.

Para o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, os empresários industriais de Mato Grosso do Sul mostraram-se insatisfeitos com a margem de lucro operacional de suas empresas no terceiro trimestre deste ano, com o indicador alcançando 44,9 pontos.

“Resultados abaixo dos 50 pontos indicam utilização inferior ao usual, sendo que a ociosidade média da capacidade instalada em setembro ficou em 29%, contra 27% no mês de agosto”, detalhou Ezequiel Resende.

Crescimento

Com relação ao índice de expectativa do empresário industrial, Ezequiel Resende explica que, em outubro, o índice da demanda marcou 55,4 pontos, sinalizando expectativa de aumento para os próximos seis meses a partir de outubro, enquanto o índice de empregados marcou 50,7 pontos, apontando expectativa de estabilidade em relação ao número de contratações nos próximos seis meses a partir de outubro.

Já o índice de exportação marcou 61,2 pontos, indicando expectativa de aumento na quantidade vendida para o exterior nos próximos seis meses a partir de outubro.

Ainda em relação à demanda, em outubro, 46,7% das empresas responderam que esperam aumento na demanda por seus produtos nos próximos seis meses, enquanto, para o mesmo período, 12% preveem queda e as empresas que acreditam que o nível de demanda se manterá estável responderam por 40% do total, sendo que 1,3% não apresentaram resposta.

Já sobre os números de empregados, em outubro, 16% das empresas responderam que esperam aumentar as contratações nos próximos seis meses, enquanto 5,3% apontaram que esse número deve cair, 76% esperam manter o quadro de funcionários estável e 2,7% não apresentaram resposta.

Nas exportações, em outubro, 13,3% das empresas respondentes disseram esperar aumento nas exportações de seus produtos nos próximos seis meses, enquanto 1,3% acreditam que deva ocorrer queda. Já as empresas que preveem estabilidade para suas exportações responderam por 10,7% do total.

Por fim, 69,3% das empresas disseram que não exportam, enquanto 5,3% não apresentaram resposta. Já o índice de intenção de investimento do empresário industrial ficou praticamente estável na passagem de setembro para outubro, com o indicador marcando 53,6 pontos. “Até agora, em 2017, o resultado médio acumulado é 11,5 pontos maior que o de 2016. Por fim, o índice varia de 0 a 100 pontos, quanto maior o índice, maior é a intenção de investir”, exemplificou o economista.