Pesquisa aponta que Dia dos Namorados poderá movimentar R$ 150 milhões

Segundo a pesquisa da Fecomrécio o Dia dos Namorados pode movimentar R$ 150 milhões no comércio de MS. É o que aponta os dados do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS) e do Sebrae MS.

A pesquisa leva em conta valores que serão usados na compra de presentes e também em comemorações. Consumidores de sete municípios (Campo Grande, Corumbá, Bonito, Ladário, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas) durante o período de 18 de abril a 8 de maio foram abordados nos locais de maior público. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro em 5%.

Presentes

Com presentes, o montante que será injetado é de R$ 81,31 milhões (53,93%) e, segundo a pesquisa, a redução será de praticamente 20% em relação a 2017. Segundo a economista Daniela Dias, a variação ocorre, principalmente, por uma questão comportamental. “Menos entrevistados consideraram estar em um relacionamento sério a ponto de comprar um presente”.

Entre os que vão comprar, as opções mais apontadas foram: roupas (25,22%), calçados (11,27%) e perfumes/cosméticos (17,29%). O gasto médio com presentes é de R$ 152,33. O valor é 2,3% menor na comparação com o ano passado, quando o gasto médio foi de R$ 155,91. As lojas do centro serão a opção da maioria dos entrevistados (72%).

O presidente do Sistema Fecomércio/MS, Edison Araújo, orienta aos empresários para prepararem as equipes, vitrines e combos especiais que chamem a atenção dos consumidores, pois a pesquisa indica que 72% vão às compras na semana do Dia dos Namorados “Como há o indicativo de que o pagamento será em dinheiro (75,37%), é um momento de refazer o caixa, melhorar o fluxo e ganhar um fôlego financeiro para refazer os estoques”.

Ainda segundo Araújo, "para atraírem seus potenciais clientes, os empresários precisarão investir na criatividade para proporcionar um clima mais romântico, de experiências e de cenários temáticos, de modo a contornarem a queda prevista e estimularem os cupidos".

Comemorações

O aporte na economia com despesas de comemorações representará R$ 69,48 milhões para o período. Entre os que afirmaram que vão comemorar a data (37%), a maioria priorizou restaurantes (58%), onde pretendem gastar até R$ 141,13, um aumento de 47% em relação ao valor do ano passado, que foi de R$ 120,27.