Pesquisa aponta que intenção de consumo dos campo-grandenses aumentou 4% em julho

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta um aumento de 4,2% na intenção de consumo das famílias campo-grandenses em julho.

Os dados registram 93,1 pontos se comparado ao mês de junho, com 89,3 pontos. Já com relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é de mais de 21%.

Segundo a pesquisa, os consumidores estão se sentindo mais seguros em relação à situação atual do emprego (30,5%) e a maioria tem uma perspectiva profissional positiva para os próximos seis meses (55%). Já em relação à renda atual, 45,5% afirmam que está igual ao ano passado e 29,8% disseram estar melhor que o mesmo período do ano anterior.

"Os índices mais positivos estão relacionados ao consumo e à renda do trabalhador, de modo que para se manter nesse ritmo, o consumidor tenderá a utilizar a criatividade no segundo semestre para driblar possíveis incertezas sobre o futuro”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

Confira abaixo o nível de consumo para compras duráveis na capital: