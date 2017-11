O setor do Agronegócio foi um dos responsáveis em segurar economia do MS durante crise

Pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) deixou o Estado de Mato Grosso do Sul com o melhor desempenho entre os resultados negativos de todas as unidades da federação. Os dados, divulgados na quinta-feira (16), apontam que o PIB (Produto Interno Bruto) do Estado atingiu R$ 81, 1 bilhões em 2015. O governador, Reinaldo Azambuja, atribuiu o bom resultado a credibilidade que o governo adquiriu durante sua gestão.

Relatório de contas públicas divulgado pelo IBGE nesta semana apontou diminuição de apenas 0,27% no PIB de MS em 2015 em relação ao ano anterior, enquanto a média nacional foi de 3,55% negativos. Em Goiás, por exemplo, a retração na economia chegou a 4,26%.

“Construímos um Estado economicamente forte”, afirma o governador Reinaldo Azambuja, ao comentar o desempenho.

Ainda de acordo com a pesquisa o agronegócio foi o responsável em manter o Estado mesmo durante a crise econômica.

“Isso é resultado do empenho do setor produtivo, do empresariado e de toda a sociedade que junto com o governo fez de Mato Grosso do Sul um Estado que cresceu e produziu riqueza mesmo na crise, gerando oportunidades à população”, afirma Reinaldo.

Indicadores

O centro de lideranças Pública indicou que o Estado é o 5º mais competitivo do país. Um levantamento do Jornal Valor Econômico, publicado no segundo semestre deste ano, indicou que o governo foi um dos únicos a aumentar os investimentos em infraestrutura neste ano, com 36% a mais que no ano anterior, ao lado apenas do Rio Grande do Sul. O saldo também foi positivo na geração de empregos durante a crise econômica do país.



“Soubemos criar as condições para estabilidade fiscal com uma menor estrutura administrativa, definindo o teto de gastos, aprovamos com o setor empresarial o fundo de incentivos fiscais e agora estamos naquela que talvez seja a última reforma estruturante que é a da previdência”, detalhou o governador.

Conforme Azambuja o governo está tem feito o que precisa fazer sem se preocupar com a popularidade. “PIB representa riqueza, desenvolvimento, gerar oportunidades. É esse pensamento que nós temos e vamos continuar com MS crescendo e se desenvolvendo”, afirma.

Semagro

O titular da Semagro, Jaime Verruck, destaca que chama a atenção o fato de todos os estados terem tido resultado negativo em 2015, o que reflete os impactos da crise econômica recente. “Os números consolidam a dinâmica do agronegócio no Brasil, com taxa de crescimento, mesmo que negativa, em função das riquezas geradas pela agricultura e pecuária”.

Além disso, as políticas adotadas pelo Governo do Estado contribuíram para o desempenho, tais como o estímulo aos pequenos negócios, simplificações de processos e licenciamento, atrações de mais de R$ 40 bilhões de investimentos, adoção de uma nova política de incentivos fiscais, aumento da infraestrutura econômica e social.

Entre outras ações está uma postura mais proativa do governo estadual, focada na promoção do desenvolvimento por meio da criação de um ambiente favorável à reativação de negócios, como foi divulgado pelo ranking de liberdade econômica do Centro Mackenzie.