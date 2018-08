Os investimentos da Petrobras este ano deverão totalizar US$ 15 bilhões, volume US$ 2 bilhões menor que os US$ 17 bilhões previstos inicialmente.

Ao dar esta informação, o presidente da estatal, Ivan Monteiro, disse que a empresa manterá o investimento de US$ 74,5 bilhões previstos no planejamento estratégico para os próximos 5 anos, “tendo em vista os resultados alcançados e o monitoramento constante do Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2018-2022”.

Em reais, foram investidos neste último trimestre do ano pouco mais de R$ 11 bilhões, resultado 1,23% menor do que em igual período do ano passado, mas 14% superior ao do primeiro trimestre deste ano.

A maior parte dos investimentos foi direcionada à área de exploração e produção (E&P), que recebeu R$ 9,717 bilhões neste segundo trimestre, seguido da área de abastecimento e refino, cujos investimentos totalizaram R$ 930 milhões, queda de 12% em relação ao segundo trimestre do ano passado.