A Petrobras anunciou que os preços médios de venda do óleo diesel em suas refinarias passou para R$ 1,7984 por litro, para o o período de 29/11/2018 a 15/12/2018. Esse preço representou uma redução de 15,3% em relação R$ 2,1228 cobrados anteriormente. Esse é o menor preço da estatal desde 21 de março deste ano, quando a companhia vendeu o produto a R$ 1,7751.

Segundo a Petrobras, o novo valor fixado reflete a média dos preços do diesel sem tributos, cobrados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no país. Este novo período do Programa de Subsídios ao Diesel continua a prever o ajuste nos preços médios nas regiões (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte sem Tocantins e Nordeste com Tocantins). O benefício foi concedido pelo governo federal para colocar um ponto final na greve dos caminhoneiros, em maio, e deve acabar em 31 de dezembro.

A redução ocorre em meio a um cenário de preços do petróleo mais baixos no mercado internacional, dadas a ampla oferta e a perspectiva de demanda enfraquecida.

Na quarta-feira (28) à noite, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou que os preços de comercialização do diesel, que regulam o programa de subvenção, tiveram redução semelhante à apontada pela Petrobras, variando de R$ 1,7546 a R$ 1,9006 por litro de região para região.