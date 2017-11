Pouca fila e desconto de 85% são os atrativos para o Refis da Prefeitura

Em apenas dois dias de atendimento nesta 2º etapa do Refis da Prefeitura de Campo Grande, cerca de 1,5 mil pessoas procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos e aproveitar o desconto de 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em seis vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas. No próximo sábado (11) haverá plantão das 8h às 16h para atendimento ao contribuinte. O programa segue até o dia 30 de novembro.

A cabeleirera Cenir de Freiras, 64 anos, disse que esperou diminuir o movimento para procurar a Central. “O desconto ainda é muito bom, caiu apenas 5%. Ainda dá pra fazer um bom negócio e quitar a dívida. Eu até queria ter vindo antes, mas sabia que estava sempre lotado. Agora com mais dias nesta etapa achei que era o momento”, disse a moradora do Bairro Santo Antônio.

Quem concorda com ela é o operador de sistemas de informática Antonio Estevão, 66 anos, que veio lá do Carandá Bosque na busca da quitação de sua dívida. “Estamos acostumados a fazer tudo pela internet para evitar filas e pela praticidade. Mas, como essa renegociação precisa ser pessoalmente, eu esperei o movimento diminuir pra vir”, ressalta o contribuinte.

Assim como aconteceu na 1ª etapa do Refis, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) será reforçada e ficará à disposição do público. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 16h.