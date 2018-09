A poupança recebeu mais depósitos que saques em agosto. Segundo informações do Banco Central divulgadas nesta quinta-feira (6), o saldo da tradicional caderneta ficou em mais de R$ 5,8 bilhões. Esse foi o melhor resultado do ano e o maior já registrado em agosto.

Os números do Banco Central mostram ainda que os depósitos do mês ficaram em R$ 198,6 bilhões e as retiradas em R$ 192,7 bilhões. Os depósitos ainda apresentaram rendimento de R$ 2,8 bilhões. O desempenho do período deixou a poupança com um estoque de R$ 764,4 bilhões.

Critérios

Pelas regras, para se chegar ao rendimento da poupança é preciso somar a Taxa Referencial (TR), definida pelo BC, mais 0,5% ao mês. Essa fórmula, no entanto, só vale para quando a taxa básica de juros (Selic) estiver acima de 8,5% ao ano.

Quando a Selic é igual ou menor que 8,5% ao ano, como atualmente, o cálculo para o rendimento da poupança muda: passa a ser a soma da TR mais 70% da Selic. A taxa básica de juros está, no momento, em 6,5% ao ano.