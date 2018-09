O prazo para o saque dos valores do Fundo PIS/Pasep termina nesta sexta-feira (28). São cerca de 4,5 milhões de cotistas que ainda não sacaram esse dinheiro por conta de problemas cadastrais faltando apenas um dia para o prazo se encerrar. Lembrando que, em média, cada cotista está recebendo um valor de aproximadamente R$ 1.370.

O saque das cotas do Fundo PIS/Pasep é voltado para cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988 e válido até 28 de Setembro. É importante lembrar também que esse benefício não tem relação com o abono salarial anual do PIS/Pasep.

Para fazer o saque, trabalhadores de empresas privadas devem procurar uma agência da Caixa Econônica. Já para os servidores públicos, esse saque deve ser feito em agências do Banco do Brasil. Lembrando que após o dia 28 de Setembro as regras antigas voltam a valer, ou seja, os saques só poderão ser feitos por quem tiver 60 anos ou mais ou se pedir a aposentadoria, por exemplo.

Já os correntistas de bancos privados poderão receber o depósito direto na conta, desde que não haja problemas cadastrais. As datas variam de acordo com o cronograma estabelecido em cada banco, portanto não deixe de ir até a sua agência e verificar se você tem direito.