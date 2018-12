Pelo segundo ano consecutivo, o campo-grandense deve pagar menos pela Ceia de Natal, aponta uma pesquisa do Núcleo de Pesquisas Econômicas (Nepes) da Uniderp, realizada durante a primeira quinzena de dezembro nos principais supermercados da capital.

O levantamento revelou que os produtos tradicionalmente consumidos nas festividades de final de ano, como frutas, peru, bacalhau e panetone, tiveram redução média de -2,60%, em relação a 2017. No ano passado, o índice registrado também foi de queda: - 0,27%.

O coordenador do Nepes e pesquisador da Uniderp, Celso Correia de Souza, explica que a deflação já era esperada. "A inflação acumulada de 2018 deve ficar dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,5% e, no mês de novembro também houve deflação do índice de Preços ao Consumidor (-0,10%), o que indicou que o comportamento para o final do ano seria de taxas baixas, o que favoreceu também alguns produtos natalinos", explicou.

Na avaliação por segmento, foram registrados aumentos em cinco grupos. Os frios e laticínios tiveram o maior índice de reajuste: 4,46%, motivado, principalmente, pela alta da muçarela (16,36%). Dentro do grupo tiveram acréscimos também o queijo minas (3.18%); queijo prato (2,75%) e leite integral (1,06%).

Diferente do ano passado, as aves apresentaram 2.59% de reajuste neste Natal, puxado pelos preços dos perus. Duas marcas tiveram elevações, uma de 23,40% e outra de 8,35%. Já o frango resfriado (kg) apresentou queda de -11,12%, e o chester -10.27%. Os refrigerantes também entraram para os grupos dos majorados e obtiveram alta de 2,38%, em média.

O tradicional churrasco de almoço natalino ficou levemente mais caro: 1,01%. A picanha aumentou 13,46%; a capa de contra-filé subiu 12,16%; e a linguiça toscana 9,64%. A linguiça de frango caiu -14.55%; o contra-filé reduziu -10,15%; e a alcatra -4.49%.

O grupo de hortifruti aumentou 0,83% em relação a 2017. Majorações foram constatadas com tomate (112,41%), cebola (74,27), ameixa (34,88%), maça (16,86%), entre outras. Já as principais quedas ocorreram com: batata (-71, 72%), limão thaiti (-48,24%), banana nanica (-30,73%), alface crespa (-22,64%), laranja (-18,49%), entre outras.

Apesar das altas, outros cinco grupos tiveram deflações. Os panetones foram os principais, com queda de -11,21%, motivado por reduções de -20,04% e de -19,18% em duas marcas pesquisadas. A marca líder no mercado registrou aumento de 5, 59%.

As bebidas alcoólicas também caíram de valor: - 8,88%, em média. Entre as marcas de cerveja apuradas, uma das quedas mais expressivas foi de -9,13%. O espumante reduziu -26,63% e a cidra diminuiu -1,96%. Os vinhos populares pesquisados seguiram o mesmo comportamento de baixa, com quedas de até -13,29%. Ainda houve declínio no preço do whisky: -13,28%.

A leitoa foi outro produto que obteve redução de valor, -8,34%. E, com a quarta menor deflação, aparece o grupo peixes, com decréscimo de -6,36%. O filé de Merluza ficou 6,47% mais em conta que em 2017 e o bacalhau baixou -6,26%.

"Com as diversas reduções de preços na alimentação, o campo-grandense tem a possibilidade de escolher produtos mais baratos para a ceia de Natal. Basta pesquisar", conclui Celso Correia de Souza.