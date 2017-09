Preço da soja em MS sobe mais de 6% em setembro

O destaque é para Maracaju onde o preço da soja alcançou R$ 61,50, com crescimento de 7,89% no acumulado do mês

No acumulado do mês de setembro, o preço médio da soja em Mato Grosso do Sul apresentou valorização de 6,21%. É o que mostra o Boletim Econômico elaborado pelo Departamento de Economia do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, divulgado nesta quinta-feira (28).

A saca encerrou o período cotada a R$ 60,94. Dentre as praças pesquisadas, destaque para Maracaju onde o preço da soja alcançou R$ 61,50, com crescimento de 7,89% no acumulado do mês.

Para o analista de economia do Sistema Famasul, Luiz Gama, alguns fatores que explicam este patamar: “A expectativa de atraso no plantio em função da irregularidade das chuvas no Hemisfério Sul; a alta recente do dólar e a demanda aquecida, sobretudo internacional, motivaram a elevação dos valores da saca”, enumera Gama.

Apesar deste crescimento, o boletim aponta que no comparativo com igual período de 2016, quando a saca valia, em média, R$ 71,48, registra-se recuo de 17%.

Até o dia 25, Mato Grosso do Sul já havia comercializado 73,24% da safra 2016/17, avanço de três pontos percentuais em relação à semana anterior.

