Uma pesquisa realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), em 91 pontos de combustíveis, aponta que o preço do diesel S-10 varia quase 40% em Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada na quarta-feira (21). A alteração é atribuída às medidas adotadas pelo governo do estado, que reduziu a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel, de 17% para 12%.

Segunda pesquisa realizada em junho pelo Procon, de 12 a 16, aponta que o preço do óleo diesel S-10 oscila entre R$ 3,389 e R$ 4,638 – variação de 36,94% -, enquanto o diesel comum é comercializado a R$ 3,344 (menor preço) e R$ 3,799 (maior preço) – oscilação estimada em 13,61%. Na primeira pesquisa, de 5 a 7 de junho, o diesel comum custava R$ 4,199, com alguns postos cobrando preços abusivos.

O Procon e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes (Sinpetro-MS) definiram que os postos de Campo Grande poderiam operar com o preço da gasolina comum entre R$ 4,19 a R$ 4,39, e o valor do etanol, de R$ 3,19 a R$ 3,29. No caso da gasolina, a nova pesquisa aponta preços entre R$ 4,099 e R$ 4,499 (variação de 9,76%), e do etanol, R$ 2,999 e R$ 3,417 (13,94%).