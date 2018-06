Preço do leite deve subir 7,7% em junho

Foi divulgado no último boletim rural do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) que o preço do leite em Mato Grosso do Sul deve atingir R$ 1,1227 o litro no mês de junho. A queda na produção é o principal fator que influência no cenário e o que concluiu a analista técnica do Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite, Eliamar Oliveira.

“Estamos no período da entressafra, com isso verificamos um volume produzido menor, o que intensifica a concorrência entre as indústrias na captação do leite” destacou a analista.

O preço previsto para junho supera em 7,7% o valor nominal verificado em maio, de R$ 1,0422/litro.

O relatório da Famasul aponta que a produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF) e Inspeção Estadual (SIE), foi menor no primeiro quadrimestre de 2018. O volume captado foi 74,5 milhões de litros, 19,8% inferior ao volume de igual período de 2017, quando foram captados 92,9 milhões de litros.