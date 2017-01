Prefeito quita dívida e realiza pagamento dos servidores municipais de Sonora

Mais um impasse na Prefeitura Municipal de Sonora foi resolvido. O prefeito do município, Enerlto Ramos Silva, realizou o pagamento nesta quarta-feira (11), de todos os servidores municipais que estavam com o salário do mês de dezembro de 2016, em atraso.

De acordo com o site Diáriox, Enelto pediu desculpas a todos os trabalhadores pelo transtorno causado. Desde a sua posse no dia (1º), priorizou recursos da prefeitura para pagar os salários atrasados, pois é uma obrigação a qualquer gestor manter o salário do servidor em dia.

Segundo o prefeito, a quitação dessas dívidas deve-se ao compromisso e a valorização da área. “É o servidor que no dia-a-dia toca a máquina pública. O sucesso da nossa gestão, será fruto do esforço e da dedicação de cada um, por isso, que eu como Prefeito de Sonora, tenho o compromisso de pagar em dia o salário dos servidores. Desta forma, vou ajudar a movimentar o comércio local e cumprir sempre com a nossa responsabilidade”, concluiu Enelto.