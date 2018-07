Procon divulga pesquisa com preços dos combustíveis

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), divulgou nesta segunda-feira (16), a terceira pesquisa realizada de 9 a 12 de julho, sobre o valor do litro dos combustíveis em Campo Grande.

O menor preço da gasolina comum é o do Posto Vip, localizado na rua Marechal Rondon, 187, no centro, com valor de R$3,999. Já o menor preço da gasolina aditivada é o do Posto Marechal Deodoro, com valor de R$ 4,059, localizado na avenida Marechal Deodoro, 170, no bairro Caiçara.

O menor preço do etanol está sendo vendido no Posto Pororoca XV por R$ 2,999, localizado na avenida Bandeirantes, 2390, na Vila Bandeirantes.

Já o menor preço do diesel é comercializado pelo Posto São Cristovão por R$ 3,369, localizado na rua Spipe Calarge, 1658, na Vila Carlota.

Confira abaixo as pesquisas realizadas pelo Procon com preços, variações e estabelecimentos:

Pesquisa de combustíveis Julho Geral;

Pesquisa combustíveis Julho Ranking gasolina comum;

Pesquisa combustíveis Julho Ranking gasolina aditivada;

Pesquisa combustíveis Julho Ranking etanol;

Pesquisa combustíveis Julho Ranking diesel S-10;

Pesquisa combustíveis Julho Ranking diesel comum.