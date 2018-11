O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) oficializou, na quinta-feira (1), a reabertura do mercado russo para carne suína e bovina brasileira.Com isso, a Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) vê com otimismo o retorno de um importante comprador dos produtos sul-mato-grossenses.

De acordo com a Unida Técnica do Sistema Famasul as relações comerciais com a Rússia, interrompidas desde dezembro de 2017, serão retomadas em 9 unidades industriais reabilitadas para exportação, localizadas nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná e Minas Gerais.

“Neste momento, mesmo sem unidades reabilitadas a exportar para os russos em Mato Grosso do Sul, a notícia movimenta o setor pecuário do estado. Em 2017, por exemplo, exportamos 13,6 mil toneladas de carne bovina para a Rússia, faturando US$ 44 milhões, o que corresponde a 9,9% do resultado total no período”, ressalta o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito.

Em 2017 o Brasil exportou para a Rússia 151,6 mil toneladas de carne bovina com faturamento de US$ 487 milhões, o que representou 10,3% do volume total e 8% da receita brasileira com as vendas para o mercado externo.

Em relação à carne suína o Brasil vendeu 259 mil toneladas e faturou US$ 693 milhões, sem a participação de Mato Grosso do Sul que não exporta essa carne aos russos.