Recursos do FCO para comércio e serviços já estão disponíveis

Os recursos disponíveis do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), das linhas de capital de giro disponibilizadas pelo Banco do Brasil para a contratação em 2017, já estão disponíveis aos empresários da indústria, comércio, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pelo superintendente do Banco do Brasil, Glaucio Zanettin. Neste ano, o montante disponível para o setor empresarial de MS será 145% maior, atingindo R$ 1,12 bilhão e ainda há taxas especiais (confira tabela).

Para o conselheiro da Fecomércio MS, o empresário Adilson Amorim Puertes, que representou a entidade na reunião com o superintendente, a liberação dos recursos no início do ano é importante para ajudar os empresários em dificuldades financeiras.

“Ano passado os recursos foram liberados em abril e neste ano, com a solicitação das entidades, a liberação ocorre em janeiro. Um recurso importante, com taxa de juros atraente, que pode ajudar o empresário a enfrentar um mês de extrema complexidade financeira, com os tributos de dezembro e encargos trabalhistas sobre a folha e 13º salário, além da concorrência de mercado, com IPTU, IPVA e despesas com escolas. O comerciante nesse momento está com sufoco financeiro grande e esses recursos vêm em um momento muito importante”, afirma.