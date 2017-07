A oferta de leitos pela rede hoteleira de Mato Groso do Sul cresceu 45% em cinco anos. É o que aponta a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Em 2016 o Estado somou 710 estabelecimentos, 19.363 unidades habitacionais e 47.426 leitos voltados a hospedagem de turistas. A média de unidades habitacionais por estabelecimento foi de 27 e de leitos 67.

“Embora de forma tímida, na comparação aos outros Estados do Brasil, gradativamente o turismo tem conquistado seu espaço no Mato Grosso do Sul, seja pelo turismo de negócios como em Campo Grande, seja pelas belezas naturais de Bonito e região, ou mesmo por outros destinos e modalidades que estão aos poucos impulsionando o turismo, como os eventos e turismo de aventura”, avalia o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

Dentre os estabelecimentos, 60,4% são constituídos por hotéis, 20% por pousadas, 14,6% motéis e 5% por outros (como apart-hotéis e pensões). No que se refere ao porte desses estabelecimentos, 34,4% possuem de 10 a 19 unidades habitacionais, 20,6% de 20 a 29 e 19,6% de 30 a 49. Sobre a capital, pode-se dizer, que embora não seja foco do turismo de passeio, tem se tornado mais estruturado para o turismo de negócios. Logo, em 2016 na comparação a 2011, o número de estabelecimentos cresceu 30,3%, de unidades habitacionais 37,7%.

A média de unidades habitacionais por estabelecimento ficou em 37 e de leitos 84. Para cada 100.000 habitantes do Estado há uma média de 26 estabelecimentos, 722 unidades habitacionais e 1.768 leitos. Para a capital esses números são respectivamente de 15, 549 e 1.248.