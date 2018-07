Restituições do Imposto de Renda deve aquecer economia de MS

A partir de segunda-feira (16), a Receita Federal irá depositar nas contas de 51.547 contribuintes de Mato Grosso do Sul o segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física de 2018, são R$ 84.322.136,01 que representam a maior restitição da história do estado.

Para a Fecomércio essa é uma injeção importante de recursos na economia em período estratégico e que pode contribuir para as vendas do Dia dos Pais. “No primeiro lote, em junho, já tivemos R$ 60 milhões e agora o maior volume que volta para a economia, um montante extremamente expressivo que pode se converter em pagamento de contas em atraso – a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor tem mostrado aumento do número de pessoas com contas em atraso –, e também dar fôlego ao comércio, estimulando as vendas de Dia dos Pais”, diz o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo.

O recurso vem em hora estratégica, considerando que o segundo semestre se iniciou instável como reflexo da greve dos caminhoneiros e aproximação do período eleitoral.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br), ou ligar para o Receitafone 146.